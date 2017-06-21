Анонс - прогноз матча 1-го тура РФПЛ 2017/18: «Анжи» - ЦСКА

Анжи - ЦСКА

В стартовом туре нового сезона – 2017/18 года, в Каспийске «Анжи» примет московских армейцев. В прошедшем первенстве махачкалинцы заняли 12-е место в таблице, набрав 30 очков, лишь по дополнительным показателям опередив «Оренбург», и избежав участия в стыковых матчах.



Дагестанский клуб свой предсезонный сбор проводил в Словении, сыграв несколько контрольных встреч, выиграв у «Астры» - 2:1, и сыграв вничью ещё с одной командой из Румынии «ЧФР Клуж» - 1:1. Далее коллектив Александра Григоряна разошёлся миром с хорватской «Истрой-1961» - 1:1, и словенским клубом «Кршко» - 0:0, после чего уступил венгерскому клубу «Ньидердьхаза» - 2:3. В заключительном же своём контрольном матче, махачкалинцы минимально одолели бухарестское «Динамо» - 1:0.



В составе южан в межсезонье произошло много изменений. Пополнили «Анжи» вратарь Алексей Солосин, пришедший из «Томи», из «Мордовии» прибыл защитник Алан Багаев, из «Оренбурга» Владимир Полутяхов. На правах свободного агента, из хабаровского СКА в стан махачкалинцев перешёл защитник Игорь Удалый, а из африканского клуба «Эфиопан Коффи» в команду прибыл Гаточ Паном. Также из «Оренбурга» в «Анжи» перешёл полузащитник Вадим Афонин, из «Томи» Валерий Чуперка, будет защищать цвета махачкалинцев в нынешнем сезоне грузинский хавбек Джаба Липартия, выступавший ранее на луганскую «Зарю». Из «Ахмата» в «Анжи» перешёл полузащитник Адлан Кацаев, форвард Иван Маркелов прибыл из московского «Динамо», а Константин Базелюк из ЦСКА.



Покинули в межсезонье дагестанский клуб вратари Александр Фильцов, перешедший в «Рубин», и Давид Юрченко, отправившийся защищать цвета дебютанта первенства «Тосно». Защитник Георгий Тигиев был продан за 1 миллион евро в «Спартак», игрок обороны Сергей Паршивлюк отправился в «Ростов», а защитник Аслан Дудиев в «Тосно». Закончилась аренда у игроков обороны Александра Жирова, Фелисио Браун-Форбса, хавбеков Аяза Гулиева, и Саида Эзатоллахи. На правах свободного агента полузащитник Святослав Георгиевский перешёл в «Крылья Советов», а хавбек Андрей Лях в «Шинник».



«Красно-синие» же, в прошлом сезоне стали вице-чемпионами, набрав 62 очка. Однако армейцы во главе с Виктором Гончаренко в новом чемпионате, безусловно, будут бороться только за чемпионство.



На австрийском предсезонном сборе, ЦСКА провёл ряд матчей, проиграв австрийскому «Штурму» - 1:2, убедительно выиграв у сербского «Партизана» - 3:0. Далее москвичи обыграли румынский «Вииторул» - 4:2, и словенский клуб «Нафта-1903» - 4:1, после чего сыграли вничью с «Краснодаром» - 1:1.



Громких приобретений столичные армейцы в межсезонье не делали. Лишь арендованный «Тосно» полузащитник Александр Макаров вновь вернулся в команду. Покинули же ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов, который будет выступать за «Енисей», в московское «Динамо» за 1,8 млн. евро продан форвард Кирилл Панченко, также в стан «бело-голубых» из аренды вернулся хавбек Алексей Ионов. Полузащитник Сергей Ткачёв отправился в аренду в тульский «Арсенал», Дмитрий Ефремов в «Оренбург», Константин Базелюк в «Анжи», а с сербским легионером Зораном Тошичем менеджмент клуба не стал продлевать контракт, и хавбек покидает команду на правах свободного агента.



С мая 2002 года, махачкалинцы и армейцы провели между собой 19 очных матчей, в которых полное преимущество имеет ЦСКА: - (+4=5-10), при разнице голов:- 15:34. Велика вероятность того, что и в предстоящем противостоянии команда Виктора Гончаренко одержит победу.