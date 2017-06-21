Анонс - прогноз матча 1-го тура РФПЛ 2017/18: «Рубин» - «Краснодар»

Рубин - Краснодар

В стартовом туре чемпионата РФПЛ в Казани, 16-го июля между собой выяснят отношения «Рубин» и «Краснодар». Прошедшее первенство казанцы завершили на 9 -й позиции в табеле о рангах, набрав 38 очков, после чего руководство клуба из столицы Татарстана приняло решение завершить сотрудничество с испанским главным тренером Хавьером Грасией, и в межсезонье было подписано соглашение с Курбаном Бердыевым, работавшим до этого в «Ростове». Стоит отметить, что Курбан Бекиевич уже трудился в системе клуба из Казани, и с его именем связаны самые громкие победы и успехи «Рубина».



Свой предсезонный сбор казанцы проводили в Австрии, где сыграли три поединка с «Целе» - 2:0, «Аустрией» - 1:1, «Утрехтом» - 1:1, «Анкараном» - 2:0, и «Арминией» - 0:4. Результаты не слишком впечатляют, однако тренерскому штабу волжан удалось просмотреть много новичков, пришедших в команду.



А новых футболистов в составе «Рубина» действительно предостаточно. Вернулся, находившийся в аренде в «Анжи» голкипер Александр Фильцов, как свободный агент перешёл в «Рубин» из «Ростова» вратарь Сослан Джанаев. Также пополнил состав защитник Владимир Гранат, игравший в прошлом сезоне за ростовчан. Рассчитывает «Рубин» в новом сезоне на полузащитника Гильермо Котуньо, защитника Мамуку Кобахидзе, хавбеков Камиля Муллина, и Альберта Шарипова. Хавбек Магомед Оздоев вернулся из аренды из «Ахмата», а форвард Саму Гарсия из испанского «Леганеса». Также в начале июля стало известно, что в стан «Рубина» из «Ростова» переходит защитник Фёдор Кудряшов.



Покинули «Рубин» в статусе свободных агентов защитник Инал Гетигежев, а также полузащитники Динияр Билялетдинов, Владимир Кулик, Денис Ткачук, и Владимир Соболев. «Локомотиву» проданы права на грузинского защитника Соломона Кверквелию.



Краснодарцы же в прошлом сезоне заняли 4 -е место в «Премьер-Лиге», набрав 49 очков, и будут представлять Россию в Лиге Европы. Команда Игоря Шалимова проводила свои предсезонные сборы сначала в России, сыграв два контрольных поединка против новороссийского «Черноморца» - 5:1, и ростовского СКА – 4:0. После этого «горожане» провели несколько контрольных матчей на сборе в Австрии с румынским «Вииторулом» - 3:1, датским «Копенгагеном» - 0:0, словенским «Марибором» - 2:0, пражской «Славией» - 1:1, и московским ЦСКА – 1:1.



Летом в «Краснодар» из аренды вернулись из «Анжи» защитник Александр Жиров, и форвард Руслан Болов, игравший в «Факеле». Также вернулся из аренды защитник Стефан Странберг из немецкого «Ганновера-96», и пополнил команду игрок обороны Алексей Грицаенко из «Луча-Энергии». У австрийского «Ред Булла» был куплен форвард Вандерсон Масиэл, а выступавший ранее за «Локомотив» игрок обороны Ренат Янбаев, перешёл в стан «горожан» на правах свободного агента. Был куплен за 2 млн. евро у «Црвены Звезды» хавбек Михайло Ристич. На правах свободного агента в «Краснодара» из «Локомотива» перешёл защитник Роман Шишкин.



Есть в составе «Краснодара» и некоторые потери. Завершил карьеру игрок обороны Виталий Калешин, вратарь Илья Абаев в московский «Локомотив» из аренды. Не стало руководство клуба продлевать контракты с хавбеками Владимиром Быстровым и Дмитрием Торбинским. Бразильский форвард Вандерсон в новом сезоне будет защищать цвета московского «Динамо». В лазарете у южан находятся страж ворот Станислав Крицюк, и полузащитник Торнике Окриашвили.

С мая 2012-го года казанцы и краснодарцы провели между собой 12 очных матчей, в которых клуб с берегов Волги побеждал всего дважды: - (+2=1-9). Разница голов в этих встречах составляет 9:17 в пользу «быков». Несмотря на такую статистику, в стартовом матче нового чемпионата «Рубин» имеет больше шансов на победу.