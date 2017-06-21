Как изменится "Спартак" в сезоне 2017/2018

Спартак

После триумфального завершения чемпионата российской премьер-лиги по футболу 2016/2017 московскому "Спартаку" пора задуматься о следующем сезоне. С учетом участия в следующем сезоне в Лиге Чемпионов команде необходимо укрепление состава.

Как можно судить из интервью главного тренера клуба Массимо Карреры, с усилением тренерского штаба итальянскими специалистами вопрос практически решен, что тоже немаловажно, в связи с увеличивающимся количеством матчей. Если говорить о вратарской линии, то эта позиция выглядит вполне надежной и в усилении не нуждается.

Артем Ребров и Александр Селихов показывали уверенную игру на протяжении всего сезона. Чего нельзя сказать о защитных порядках. Покупка сильного игрока европейского уровня в центр обороны должно стать приоритетной задачей руководства клуба.

После ухода Маурисиу в "Спартаке" осталось четыре центральных защитника, ни один из которых не отличается стабильностью. Не помешало бы и усиление краев обороны. Андрей Ещенко хорош при подключениях в атаку, чего нельзя сказать про его оборонительные действия.

Да и в запасе, кроме Тигиева (которого ещё не выкупили) пустота. В полузащите необходимо приобретение одного-двух футболистов на случай травм лидеров. Да и о ротации состава при борьбе на три фронта нельзя забывать.Не лишним было бы и приобретение игрока на край полузащиты(атаки).

В нападении, на первый взгляд, всё безоблачно. Но не стоит забывать о травматичности Луиза Адриану и Зе Луиша. Так что ещё один хороший нападающий точно не будет лишним.

Конечно для соблюдения финансового фэйр плей придется с кем-то из нынешних футболистов расстаться. Тем более игроки, не соответствующие уровню чемпиона России в команде присутствуют.

Делая выводы, можно сказать, что руководству командой стоит приложить немало усилий в предстоящее трансферное окно для успешного выступления клуба в следующем году.