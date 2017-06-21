Топ 5 футболистов, никогда не выигрывавших Лигу чемпионов

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон – это живая футбольная легенда, а также ключевой игрок Ювентуса и сборной Италии. За свою воистину удивительную карьеру Буффон выиграл практически все. Джиджи является семикратным чемпионом страны, он побеждал на чемпионате мира, а еще раньше брал молодежный чемпионат Европы. И это все не говоря о многочисленны кубках и индивидуальных наградах. Тем не менее, один трофей Буффону до сих пор не покорился. Итальянец трижды за свою карьеру выходил в финал Лиги чемпионов и трижды его проигрывал. Несмотря на это Джанлуиджи Буффон остается далеко не единственным игроком, которому не удалось выиграть самый престижный клубный трофей.





Франческо Тотти – это кумир и настоящий идол миллионов болельщиков по всему миру. Франческо всю жизнь посвятил итальянской Роме, сохранив верность клубу даже несмотря на десятки предложений от более сильных коллективов. Этот сезон для легендарного итальянского нападающего был последним в карьере, поэтому, к сожалению, Тотти пополнил список игроков, никогда не выигрывавших Лигу чемпионов. Максимальным показателем Ромы в Лиге чемпионов за последние 30 лет является выход в четвертьфинал, в котором «волки» разгромно проиграли МЮ со счетом 1:7.





Не больше повезло и феноменальному голландскому страйкеру Рууду ван Нистелрою. Нападающий, который сумел установить рекорд по количеству забитых мячей в одном розыгрыше Лиги чемпионов доходил в этом турнире только до полуфинала. Нистелрой трижды становился лучшим бомбардиром соревнования. Он наколотил в общей сложности 55 мячей в Лиги Чемпионов, но в его коллекции нет даже серебряной медали самого престижного клубного турнира мира.





Похожая история случилась и с Павлом Недведом. Чех добрался до финала Лиги чемпионов в 2003 году с Ювентусом, однако в решающем матче не сыграл. В то время Павел считался одним из самых талантливых футболистов, которого в своем составе рад видеть любой топ-клуб Европы. По итогам того турнира Недвед даже получил «Золотой мяч», однако финал Лиги Чемпионов чех пропустил из-за перебора желтых карточек. Все что ему оставалось, так это с отчаянием смотреть, как его команда проигрывает «россонери» в серии пенальти.





Известный под кличкой «Феномен», Роналдо является, наверное, лучшим нападающим во всей истории футбола. Звание чемпиона мира и огромное количество индивидуальных наград, среди которых два «Золотых мяча», наглядно подтверждают это. Тем не менее, несмотря на выдающуюся игру в ПСВ, Барселоне, Интере, Реале и Милане выиграть Лигу чемпионов Роналдо так и не удалось. Самым большим достижением бразильца в турнире стал выход всего лишь в полуфинал. В 2003 году Роналдо пришлось сразиться на этой стадии с Недведом и Буффоном. Победителем в том противостоянии вышел именно Ювентус.