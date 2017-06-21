«Клубная» эпоха Тьерри Анри

Тьерри Анри

Тьерри Анри – один из выдающихся и авторитетных спортсменов, постоянно прогрессирующих в футбольном мире. Да он завершил карьеру футболиста, но сердцу не прикажешь, и наш герой продолжает достижение новых целей уже в качестве ассистента главного тренера.



Детство и юность.



Тьерри родился и рос в трущобах небольшого городка Лез-Юлис, неподалеку от столицы Франции, где его с детства окружали неблагоприятные семьи и ожесточенные сверстники. Отец Антуан рассмотрел хорошие футбольные наклонности юного дарования, старался их развивать, и ни на мгновение не сомневался в отличной карьере будущей звезды. Мать же напротив считала, что необходимо получить престижное образование. Но в возрасте всего семи лет, Тьерри показывает неплохие навыки игры, и для отца без труда удалось устроить сынишку в местную футбольную команду. Чрезмерная навязчивость отца временами причиняла вред, иногда буквально силой заставлявшего заниматься тренировками юного футболиста. Антуан старался всегда находиться на играх сына, и позже Тьерри признался, что благодаря отцу мы привыкли видеть его таким целеустремленным.



Профессиональная карьера.



В 1990 году на один из матчей приехал агент клуба «Монако», где Анри показал невероятное мастерство. Скаут был настолько ошеломлен игрой молодого гения, что без предварительного просмотра предложил присоединиться к своему клубу. Тьерри обучался в академии, выступая за молодежный состав «Монако», и после окончания впервые выходит на поле в Лиге 1. Тренер ищет подходящее месторасположение футболиста, пробуя от левого полузащитника до нападающего. Стабильность игрока в контроле мяча и превосходной скорости оказалась необходимой составляющей в завоевании чемпионства Франции в 1997 году. Уже в следующем году он стал одной из главных звезд мирового футбола, благодаря блестящей клубной игре в лиге чемпионов и победой сборной Франции на чемпионате мира в 1998 году. Но перейдя за туринский «Ювентус», трансфер обоюдно оказался неудачным. Отыграв за клуб 16 матчей, на неудобном для себя позиции, игра Тьерри была крайне нерезультативна, за что он был выставлен на продажу. В результате был приобретен лондонским «Арсеналом», где работал бывший тренер «Монако» Арсен Венгер.



Здесь и начинается история французского футболиста, как легенды мирового футбола. И в первом же сезоне за новый клуб, после сложного месяца адаптации, он приспосабливается к высокому соперничеству во внутреннем чемпионате. В следствии большого доверия тренера к игроку, Анри показывает невероятно потрясающий результат, забив за сезон 26 мячей. Взяв серебро в премьер лиге, и уступив турецкому «Галатасараю» по пенальти в финале кубка УЕФА, Тьерри точно занимает место в основном составе. По возвращению с чемпионата Европы, где он стал чемпионом, был так же результативным, но остался без трофеев премьер лиги, опять проиграв клубу из Манчестера. Следующий игровой сезон преподнес для лондонского клуба несколько важных трофеев: титул чемпиона Англии и кубка Англии. Череда взятия трофеев как клубных, так и личных сопровождалась на всем пути пребывания в стане канониров, где он стал рекордсменом по забитым голам, являясь капитаном. Исключением стал крайний сезон пребывания в «Арсенале», когда Анри получал различного рода травмы.



Летним трансфером 2007 года лондонский клуб покинул именитый форвард. Анри перебрался в заплатившую хорошие деньги по тем временам «Барселону». Поиграв 3 сезона, он добился новых успехов, где особо успешным оказался сезон 2008/09. Но все 4 сезона по контракту не продлились, и по окончанию сезона 2009/2010 перешел в другой клуб, уступив конкуренцию молодому Педро Родригесу.



Перебравшись в США в клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» форвард не уступал молодым игрокам, добившись капитанской повязки. Он стабильно выходил на поле и забивал, став лучшим игроком MLS по окончанию сезона 2013. В межсезонье Тьерри несколько раз выходил за любимый «Арсенал», отличившись голом. В декабре 2014 года, по окончанию контракта, великий игрок завершил карьеру футболиста, став спортивным журналистом.