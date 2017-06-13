Арсенал предложил Лиону 44 млн фунтов за Ляказетта

А. Ляказетт, переход которого в «Атлетико» (Мадрид), по всей видимости, сорвался, может присоединиться к коллективу своего соотечественника А. Венгера (источник информации — The Times).



Лондонцы готовы выплатить «Лиону» 44 000 000 фунтов за Ляказетта. Таким образом, уже на грядущей неделе Канониры могут побить свой трансферный рекорд. Наиболее дорогой покупкой в истории «Арсенала» до этого времени был М. Озил, за которого в 2013-м году было отдано 42 500 000 фунтов.



«Арсенал» осуществлял попытки приобретения Ляказетта ещё предыдущим летом. Тогда французы не стали принимать предложение лондонцев, но теперь сам Александр настроен на уход.