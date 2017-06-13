Арсенал предложил Лиону 44 млн фунтов за Ляказетта
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
А. Ляказетт, переход которого в «Атлетико» (Мадрид), по всей видимости, сорвался, может присоединиться к коллективу своего соотечественника А. Венгера (источник информации — The Times).
Лондонцы готовы выплатить «Лиону» 44 000 000 фунтов за Ляказетта. Таким образом, уже на грядущей неделе Канониры могут побить свой трансферный рекорд. Наиболее дорогой покупкой в истории «Арсенала» до этого времени был М. Озил, за которого в 2013-м году было отдано 42 500 000 фунтов.
«Арсенал» осуществлял попытки приобретения Ляказетта ещё предыдущим летом. Тогда французы не стали принимать предложение лондонцев, но теперь сам Александр настроен на уход.
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