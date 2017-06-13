Торино готов купить Сапату у Наполи за € 15 млн

По сведениям TMW, Д. Сапата, атакующий игрок «Наполи», может присоединиться к составу «Торино». Быки предложили неаполитанцам 15 000 000 евро за футболиста. «Наполи», тем не менее, не собирается отпускать колумбийского форварда, если за него не будет предложено по крайней мере 25 000 000 евро.



Дуван также имеет вариант с «Эвертоном», который ввиду возможного ухода из клуба Р. Лукаку собирается вступить в переговоры с «Наполи». В полном списке претендентов на футболиста также числятся «Лацио», «Вольфсбург», «ВБА».



На протяжении последних двух сезонов Сапата играл за «Удинезе». В 38 поединках сезона 2016/2017 Серии А он забил 10 мячей (+3 ассиста).