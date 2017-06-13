  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Воскресенье 25 июня

18:00  cleag Германия – Камерун 18:00  cleag Чили – Австралия
Свернуть список трансляций

Торино готов купить Сапату у Наполи за € 15 млн

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Торино готов купить Сапату у Наполи за € 15 млн

По сведениям TMW, Д. Сапата, атакующий игрок «Наполи», может присоединиться к составу «Торино». Быки предложили неаполитанцам 15 000 000 евро за футболиста. «Наполи», тем не менее, не собирается отпускать колумбийского форварда, если за него не будет предложено по крайней мере 25 000 000 евро.

Дуван также имеет вариант с «Эвертоном», который ввиду возможного ухода из клуба Р. Лукаку собирается вступить в переговоры с «Наполи». В полном списке претендентов на футболиста также числятся «Лацио», «Вольфсбург», «ВБА».

На протяжении последних двух сезонов Сапата играл за «Удинезе». В 38 поединках сезона 2016/2017 Серии А он забил 10 мячей (+3 ассиста).

Нравится
Похожие новости:
  • Арсенал и Наполи сделали предложение по переходу Белотти
    Арсенал и Наполи сделали предложение по переходу Белотти
    А. Белотти, успешно выступающий в текущем сезоне за «Торино», входит в список интересов «Наполи» и «Арсенала». ...
  • Вольфсбург нацелен на Сапату
    Вольфсбург нацелен на Сапату
    По информации La Gazzetta dello Sport, Д. Сапата, выступающий на данный момент времени за «Удинезе», но принадлежащий по контракту...
  • Наполи готов зимой предложить 40 млн евро за Белотти
    Наполи готов зимой предложить 40 млн евро за Белотти
    А. Белотти («Торино») пользуется спросом среди нескольких итальянских клубов, и самым активных из них является «Наполи»,...
  • Наполи: Вальдифиори и 6 миллионов евро за Амаду Диавара
    Наполи: Вальдифиори и 6 миллионов евро за Амаду Диавара
    Руководство Партенопей желает видеть в рядах своего клуба хавбека «Болоньи». Как сообщает издание Sport Italia, «Наполи»...
  • Наполи: на прицеле четыре игрока
    Наполи: на прицеле четыре игрока
    Неаполитанский клуб имеет несколько конкретных трансферных целей. СМИ Италии в лице издания Corriere dello Sport утверждает, что...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close