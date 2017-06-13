  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Воскресенье 25 июня

18:00  cleag Германия – Камерун 18:00  cleag Чили – Австралия
Свернуть список трансляций

ПСЖ может предложить Сити € 68 млн за Агуэро

Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола

ПСЖ может предложить Сити € 68 млн за Агуэро

Аргентинский бомбардир «Ман Сити» С. Агуэро может перебраться в национальное французское первенство, о чём уведомил The Times.

Авторитетный информационный ресурс сообщил о готовности «Пари Сен-Жермен» выложить 68 000 000 евро за 28-летнего Серхио. Отмечено, что подтолкнуть Агуэро к уходу из коллектива может неблагоприятная ситуация, сложившаяся после прихода в «Ман Сити» бразильца Г. Жезуса. Менеджер клуба перестал доверять место в основе зятю Марадоны, после чего тот долго проявлял недовольство.

Впрочем, Агуэро уже успел заявить о своём намерении доиграть в «МС» до межсезонья 2019-го года — именно до этого времени он связан со своей командой контрактом.

Нравится
Похожие новости:
  • ПСЖ готов опередить Реал в борьбе за Агуэро
    ПСЖ готов опередить Реал в борьбе за Агуэро
    Если найдутся желающие приобрести Агуэро, сам Серхио готов рассматривать все предложения, что связано с его недовольством текущим положением в стане...
  • Реал может предпринять попытку купить Агуэро
    Реал может предпринять попытку купить Агуэро
    Аргентинский «бомбардир» «Ман Сити» С. Агуэро вновь приковал к себе интерес со стороны «Реала» (Мадрид). ...
  • ПСЖ поборется за Агуэро
    ПСЖ поборется за Агуэро
    По информации Yahoo Sports, аргентинский звёздный нападающий может в начале следующего сезона оказаться в «Пари Сен-Жермен». Н....
  • Три клуба готовы «подобрать» ненужного Агуэро
    Три клуба готовы «подобрать» ненужного Агуэро
    Забивной супербомбардир «Манчестер Сити» уже в ближайшем времени может уйти из своего нынешнего клуба. Х. Гвардиола разругался с С....
  • Агуэро намерен покинуть Сити в 2019 году
    Агуэро намерен покинуть Сити в 2019 году
    Аргентинский голеадор Серхио Агуэро намерен полностью выполнить условия соглашения с «Ман Сити», после чего вернуться на родину в клуб...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close