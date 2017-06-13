ПСЖ может предложить Сити € 68 млн за Агуэро

Аргентинский бомбардир «Ман Сити» С. Агуэро может перебраться в национальное французское первенство, о чём уведомил The Times.



Авторитетный информационный ресурс сообщил о готовности «Пари Сен-Жермен» выложить 68 000 000 евро за 28-летнего Серхио. Отмечено, что подтолкнуть Агуэро к уходу из коллектива может неблагоприятная ситуация, сложившаяся после прихода в «Ман Сити» бразильца Г. Жезуса. Менеджер клуба перестал доверять место в основе зятю Марадоны, после чего тот долго проявлял недовольство.



Впрочем, Агуэро уже успел заявить о своём намерении доиграть в «МС» до межсезонья 2019-го года — именно до этого времени он связан со своей командой контрактом.