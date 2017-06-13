ПСЖ может предложить Сити € 68 млн за Агуэро
Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола
Аргентинский бомбардир «Ман Сити» С. Агуэро может перебраться в национальное французское первенство, о чём уведомил The Times.
Авторитетный информационный ресурс сообщил о готовности «Пари Сен-Жермен» выложить 68 000 000 евро за 28-летнего Серхио. Отмечено, что подтолкнуть Агуэро к уходу из коллектива может неблагоприятная ситуация, сложившаяся после прихода в «Ман Сити» бразильца Г. Жезуса. Менеджер клуба перестал доверять место в основе зятю Марадоны, после чего тот долго проявлял недовольство.
Впрочем, Агуэро уже успел заявить о своём намерении доиграть в «МС» до межсезонья 2019-го года — именно до этого времени он связан со своей командой контрактом.
Похожие новости:
ПСЖ готов опередить Реал в борьбе за Агуэро
Если найдутся желающие приобрести Агуэро, сам Серхио готов рассматривать все предложения, что связано с его недовольством текущим положением в стане...
Если найдутся желающие приобрести Агуэро, сам Серхио готов рассматривать все предложения, что связано с его недовольством текущим положением в стане...
Реал может предпринять попытку купить Агуэро
Аргентинский «бомбардир» «Ман Сити» С. Агуэро вновь приковал к себе интерес со стороны «Реала» (Мадрид). ...
Аргентинский «бомбардир» «Ман Сити» С. Агуэро вновь приковал к себе интерес со стороны «Реала» (Мадрид). ...
ПСЖ поборется за Агуэро
По информации Yahoo Sports, аргентинский звёздный нападающий может в начале следующего сезона оказаться в «Пари Сен-Жермен». Н....
По информации Yahoo Sports, аргентинский звёздный нападающий может в начале следующего сезона оказаться в «Пари Сен-Жермен». Н....
Три клуба готовы «подобрать» ненужного Агуэро
Забивной супербомбардир «Манчестер Сити» уже в ближайшем времени может уйти из своего нынешнего клуба. Х. Гвардиола разругался с С....
Забивной супербомбардир «Манчестер Сити» уже в ближайшем времени может уйти из своего нынешнего клуба. Х. Гвардиола разругался с С....
Агуэро намерен покинуть Сити в 2019 году
Аргентинский голеадор Серхио Агуэро намерен полностью выполнить условия соглашения с «Ман Сити», после чего вернуться на родину в клуб...
Аргентинский голеадор Серхио Агуэро намерен полностью выполнить условия соглашения с «Ман Сити», после чего вернуться на родину в клуб...