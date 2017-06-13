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Манолас перейдёт в Зенит за 33 млн фунтов

Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола

Манолас перейдёт в Зенит за 33 млн фунтов

По версии корреспондента SkySports К. Солхекола, оборонительный представитель национальной греческой команды К. Манолас станет игроком «Зенита» уже этим летом.

«Руководство «Ромы» продолжает считать деньги. За 35 000 000 фунтов был продан Салах, теперь ещё 33 000 000 удалось выручить за Маноласа», — написал Каве на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Костас сумел договориться с сине-бело-голубыми касательно условий персонального договора. Ежегодная заработная плата Маноласа в «Зените» составит 4 000 000 евро.

В сезоне 2016/2017 на счету 26-летнего греческого центрбека 45 отыгранных встреч за «Рому», два результативных паса.

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