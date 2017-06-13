Фабиньо близок к переходу в Ман Юнайтед

Как сообщил Дж. Ди Марцио, авторитетный представитель Sky Sports, опорный полузащитник «Монако» уже скоро может присоединиться к «МЮ» за 50 000 000 евро.



Фабиньо играет за княжеский клуб ещё с 13-го года. В сезоне 2016/2017 23-летний футболист отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами в 37 поединках французского первенства.



До своего перехода на «Луи II» игрок представлял португальский «Риу Аве». Также на его счету один поединок за испанский «Реал», несколько десятков матчей за дубль Сливочных.



До этого времени «Монако» уже лишился одного из своих лидеров — Лигу 1 покинул Б. Силва. За его переход «Манчестер Сити» выложил те же 50 000 000 евро.