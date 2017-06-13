Фабиньо близок к переходу в Ман Юнайтед
Дата публикации: Вчера, 23:33 | Категория: Новости футбола
Как сообщил Дж. Ди Марцио, авторитетный представитель Sky Sports, опорный полузащитник «Монако» уже скоро может присоединиться к «МЮ» за 50 000 000 евро.
Фабиньо играет за княжеский клуб ещё с 13-го года. В сезоне 2016/2017 23-летний футболист отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами в 37 поединках французского первенства.
До своего перехода на «Луи II» игрок представлял португальский «Риу Аве». Также на его счету один поединок за испанский «Реал», несколько десятков матчей за дубль Сливочных.
До этого времени «Монако» уже лишился одного из своих лидеров — Лигу 1 покинул Б. Силва. За его переход «Манчестер Сити» выложил те же 50 000 000 евро.
Похожие новости:
Тилеманс близок к переходу в Монако
Княжеский «Монако» продолжает придерживаться своего курса на максимальное омоложение состава. Монегаски желают усилить свою полузащиту за...
Княжеский «Монако» продолжает придерживаться своего курса на максимальное омоложение состава. Монегаски желают усилить свою полузащиту за...
Фабиньо ведёт переговоры с Барселоной, Арсеналом МЮ и МС
У бразильского правого бека княжеского «Монако» есть несколько путей развития карьеры. Папа Фабиньо поведал о том, куда в скором времени...
У бразильского правого бека княжеского «Монако» есть несколько путей развития карьеры. Папа Фабиньо поведал о том, куда в скором времени...
Ман Юнайтед интересуется форвардом Аякса
Талантливый форвард «Аякса» К. Долберг заинтересовал скаутскую службу «Ман Юнайтед». Sky Sports сообщил о том, что...
Талантливый форвард «Аякса» К. Долберг заинтересовал скаутскую службу «Ман Юнайтед». Sky Sports сообщил о том, что...
Монако желает выручить 40 млн евро за Фабиньо
В «Монако» готовы к продаже одного из своих ключевых игроков Фабиньо, но только в том случае, если потенциальный покупатель сможет...
В «Монако» готовы к продаже одного из своих ключевых игроков Фабиньо, но только в том случае, если потенциальный покупатель сможет...
Манчестер Юнайтед предложит за Фабиньо 30 млн евро
По сведениям Marca, Красные Дьяволы намерены расстаться с тридцатью миллионами евро ради подписания бразильца Фабиньо (текущий клуб –...
По сведениям Marca, Красные Дьяволы намерены расстаться с тридцатью миллионами евро ради подписания бразильца Фабиньо (текущий клуб –...