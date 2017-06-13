Наполи интересен голкипер Спортинга Руй Патрисиу
Дата публикации: Вчера, 23:59 | Категория: Новости футбола
Р. Патрисиу, игрок «Спортинга» (Лиссабон), может перебраться в «Наполи», о чём уведомляет итальянский информационный ресурс Sky Sport.
Вопрос приобретения Руи в стан Партенопей будет поднят, если же команда расстанется с П. Рейной, будущее которого в Неаполе пока ещё не определено.
Следует отметить, персональное соглашение Пепе с его клубом истечёт следующим летом, а его отец проговорился прессе о имеющемся конфликте между голкипером и боссом команды А. Де Лаурентисом.
Впрочем, подписать голкипера национальной португальской команды для «Наполи» будет достаточно сложно, в связи с тем, что в его личном контракте прописана достаточно значительная клаусула — 45 000 000 евро.
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