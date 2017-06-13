Бавария нацелилась на Феррейру Карраско
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
Я. Феррейра Карраско, хавбек «Атлетико» (Мадрид), оказался в сфере интересов «Баварии» (Мюнхен), о чём извещает источник AS. По его информации, немцы готовы расстаться с 50-ю миллионами евро ради приобретения бельгийского легионера.
Феррейра Карраско выступает за Матрасников ещё с межсезонья 2015-го года, а до этого времени успешно играл за княжеский «Монако». Соглашение между бельгийцем и мадридцами действует до середины 2022-го года.
В предыдущем розыгрыше испанского национального первенства 23-летний Янник отыграл 35 поединков, отметился десятью реализованными моментами и четырьмя ассистами своим партнёрам по команде.
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