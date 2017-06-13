МЮ возобновил интерес к Альбе

Ж. Моуриньо во главе штаба «Ман Юнайтед» занимается поисками кандидатуры на усиление оборонительных редутов своего коллектива.



По сообщениям ESPN, англичане попробуют выторговать игрока национальной испанской команды у «Барселоны». Речь о Ж. Альбе, который после перехода игры сине-гранатовых в три защитника потерял место в основе. Кроме того, стало известно, что новый наставник коллектива Э. Вальверде также не собирается рассчитывать на Жорди как на основного исполнителя.



О том, что на Альбу претендуют Красные Дьяволы, стало известно ещё зимой. Теперь же англичане возобновили свой интерес к испанцу.



Напомним, за счёт триумфа в Лиге Европы «МЮ» пробился в ЛЧ 2017/2018.