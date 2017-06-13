Ростов арендовал Зуева у Спартака
Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола
Ростовская команда пополнилась хавбеком столичного «Спартака» А. Зуевым. Договор по временному переходу игрока был подписан сроком до завершения грядущего сезона. Футболист будет задействован на вторых сборах «Ростова», намеченных на 26-е число текущего месяца.
Ранее Александр представлял цвета, собственно, «Спартака», где ему пока что не удалось оправдать возложенные надежды, а также «Крыльев Советов».
Активно привлекается к матчам российской национальной «молодёжки». Является европейским чемпионом среди команд до 17-и лет (в 2013-м году), а также выигрывал серебро континентального чемпионата до 19-и лет (2015-й).
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