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Валенсия предлагает за голкипера Ювентуса 6 млн евро

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Валенсия предлагает за голкипера Ювентуса 6 млн евро

По информации спортивного ресурса Goal, «Валенсия» интересуется возможностью приобретения бразильского стража ворот «Ювентуса». Помимо активности со стороны Летучих Мышей, персона Нето также рассматривается в качестве кандидатуры на покупку в «Милан».

Источник утверждает: текущий обладатель скудетто уже контактировал с «Валенсией». Предложение левантийцев — 6 000 000 евро.

Отмечено, что 27-летний Нето проявляет недовольство в связи с отведенной ему ролью в «Ювентусе». Поэтому футболист готов рассматривать предложения со стороны других клубов.

Стоит напомнить, трудовое соглашение между Нето и «Юве» было подписано сроком до 2019-го года.

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