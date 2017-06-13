Валенсия предлагает за голкипера Ювентуса 6 млн евро
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
По информации спортивного ресурса Goal, «Валенсия» интересуется возможностью приобретения бразильского стража ворот «Ювентуса». Помимо активности со стороны Летучих Мышей, персона Нето также рассматривается в качестве кандидатуры на покупку в «Милан».
Источник утверждает: текущий обладатель скудетто уже контактировал с «Валенсией». Предложение левантийцев — 6 000 000 евро.
Отмечено, что 27-летний Нето проявляет недовольство в связи с отведенной ему ролью в «Ювентусе». Поэтому футболист готов рассматривать предложения со стороны других клубов.
Стоит напомнить, трудовое соглашение между Нето и «Юве» было подписано сроком до 2019-го года.
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