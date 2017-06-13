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Источник: Дембеле перейдёт в Барселону за € 50 млн

Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола

Источник: Дембеле перейдёт в Барселону за € 50 млн

«Барселоне» удалось убедить У. Дембеле в целесообразности его переезда этим летом в Каталонию (источник информации — Bild).

По версии авторитетного немецкого ресурса, каталонцы уже обсудили возможности этого трансфера с юридическим представителем игрока, и достигли консенсуса в вопросе. Усман подпишет с «Барсой» пятилетнее соглашение, а «Боруссия» получит 50 000 000 евро трансферной компенсации.

Ранее стало известно, что «Дортмунд» требует за Дембеле 90 000 000 евро, но «Барселона» отказалась выплачивать столь крупную сумму.

Контракт между французским представителем атакующей линии «Боруссии» и самим немецким клубом актуален до середины 2021-го года.

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