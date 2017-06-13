Конте хочет пригласить Маркизио в Челси
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
Итальянский менеджер хочет приобрести итальянского своего соотечественника — А. Конте инициирует переход К. Маркизио в ряды «Челси». Ранее Клаудио и Антонио сотрудничали в составе «Юве» и Скуадры Адзурры.
Весной предыдущего года Маркизио серьёзно травмировался, в связи с чем был вынужден пропустить европейское континентальное первенство. После этого итальянец потерял место в основе своего клуба, и показывался на поле только 15 раз в сезоне 2016/2017 Серии А.
По сведениям La Repubblica, если Синие предложат хорошие финансовые условия футболисту, он даст своё согласие на переход, несмотря на действующее соглашение с туринцами до межсезонья 2020-го года.
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