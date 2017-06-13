Реал достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой
Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола
Столичный испанский клуб сумел добиться согласия перехода от двух самых многообещающих игроков европейского футбола современности. По версии Marca, Сливочным удалось устно договориться с К. Мбаппе и Дж. Доннаруммой.
Когда З. Зидан вернётся из отпуска, Ф. Перес, президент клуба, обсудит с французом вопросы по приобретению двух этих исполнителей.
Что касается Джанлуиджи, то «Реал» не намерен приобретать права на футболиста именно этим летом. Управление «Милана» уже выступало с сообщениями о продолжении сотрудничества с вратарём до следующего лета.
Килиан, в свою очередь, уже дал согласие на переход в «Реал», который выплатит за него примерно 130 000 000 евро.
Похожие новости:
Реал выкупит Мбаппе и отдаст его в аренду
Управление «Реала» (Мадрид) твёрдо вознамерилось договориться с «Монако» по поводу приобретения 18-летнего вундеркинда...
Управление «Реала» (Мадрид) твёрдо вознамерилось договориться с «Монако» по поводу приобретения 18-летнего вундеркинда...
Ливерпуль предложил Монако за Мбаппе € 75 млн
В молодом таланте «Монако» К. Мбаппе заинтересован «Ливерпуль». По информации Marca, англичане сообщили Монегаскам о своей...
В молодом таланте «Монако» К. Мбаппе заинтересован «Ливерпуль». По информации Marca, англичане сообщили Монегаскам о своей...
Marca: Мбаппе согласился на переход в Реал
Форвард княжеского «Монако» принял решение относительно своего будущего, по версии испанского издания Marca. По сведениям источника,...
Форвард княжеского «Монако» принял решение относительно своего будущего, по версии испанского издания Marca. По сведениям источника,...
Реал нацелился на дуэт из Монако
Скаутская служба «Реала» (Мадрид) начала пристально наблюдать за Б. Силвой и К. Мбаппе, которые представляют на данный момент княжеский...
Скаутская служба «Реала» (Мадрид) начала пристально наблюдать за Б. Силвой и К. Мбаппе, которые представляют на данный момент княжеский...
Доннарумма хочет получать 10 млн евро в год
«Милан» всё ещё пытается договориться со своим вратарём Дж. Доннаруммой относительно нового трудового договора. Ранее появилась...
«Милан» всё ещё пытается договориться со своим вратарём Дж. Доннаруммой относительно нового трудового договора. Ранее появилась...