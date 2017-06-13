Реал достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой

Столичный испанский клуб сумел добиться согласия перехода от двух самых многообещающих игроков европейского футбола современности. По версии Marca, Сливочным удалось устно договориться с К. Мбаппе и Дж. Доннаруммой.



Когда З. Зидан вернётся из отпуска, Ф. Перес, президент клуба, обсудит с французом вопросы по приобретению двух этих исполнителей.



Что касается Джанлуиджи, то «Реал» не намерен приобретать права на футболиста именно этим летом. Управление «Милана» уже выступало с сообщениями о продолжении сотрудничества с вратарём до следующего лета.



Килиан, в свою очередь, уже дал согласие на переход в «Реал», который выплатит за него примерно 130 000 000 евро.