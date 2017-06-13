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Реал достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой

Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола

Реал достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой

Столичный испанский клуб сумел добиться согласия перехода от двух самых многообещающих игроков европейского футбола современности. По версии Marca, Сливочным удалось устно договориться с К. Мбаппе и Дж. Доннаруммой.

Когда З. Зидан вернётся из отпуска, Ф. Перес, президент клуба, обсудит с французом вопросы по приобретению двух этих исполнителей.

Что касается Джанлуиджи, то «Реал» не намерен приобретать права на футболиста именно этим летом. Управление «Милана» уже выступало с сообщениями о продолжении сотрудничества с вратарём до следующего лета.

Килиан, в свою очередь, уже дал согласие на переход в «Реал», который выплатит за него примерно 130 000 000 евро.

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