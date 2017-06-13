Янузай перейдёт в Реал Сосьедад

Испанскому «Реал Сосьедаду» удалось достичь договорённостей с «МЮ» по поводу перехода молодого бельгийского таланта А. Янузая.



По сведениям информационного ресурса «Газета.Ру», который ссылается на французский источник France Football, «Сосьедад» согласился выплатить в казну Манкунианцев 11 000 000 евро.



22-летний Аднан в предшествующем сезоне представлял «Сандерленд». Высокой результативностью фланговый игрок не отличился. Проведя 28 поединков, отметился единственным точным ударом и 4-мя голевыми пасами. Чёрные Коты в итоге покинули Премьер-лигу, отправившись покорять вершины Чемпионшипа в сезоне 2017/2018.