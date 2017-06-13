  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Янузай перейдёт в Реал Сосьедад

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Янузай перейдёт в Реал Сосьедад

Испанскому «Реал Сосьедаду» удалось достичь договорённостей с «МЮ» по поводу перехода молодого бельгийского таланта А. Янузая.

По сведениям информационного ресурса «Газета.Ру», который ссылается на французский источник France Football, «Сосьедад» согласился выплатить в казну Манкунианцев 11 000 000 евро.

22-летний Аднан в предшествующем сезоне представлял «Сандерленд». Высокой результативностью фланговый игрок не отличился. Проведя 28 поединков, отметился единственным точным ударом и 4-мя голевыми пасами. Чёрные Коты в итоге покинули Премьер-лигу, отправившись покорять вершины Чемпионшипа в сезоне 2017/2018.

Нравится
Похожие новости:
  • В Реал Сосьедаде подтвердили интерес к Янузаю
    В Реал Сосьедаде подтвердили интерес к Янузаю
    Испанский «Реал Сосьедад» всячески пытается договориться с «МЮ» насчёт трансфера бельгийского хавбека А. Янузая. Об очередной...
  • Арсенал согласовал трансфер Лукаса Переса
    Арсенал согласовал трансфер Лукаса Переса
    «Арсенал» (Лондон) может в последние дни трансферного периода этого лета пополниться нападающим «Депортиво» Л. Пересом. ...
  • Дебюши перейдёт в Галатасарай
    Дебюши перейдёт в Галатасарай
    Французский фланговый защитник «Арсенала» уже скоро может быть представлен в качестве игрока «Галатасарая», правда, только на...
  • Реалу нужен Сиссоко
    Реалу нужен Сиссоко
    Французский хавбек «Ньюкасла» в ближайшем будущем может присоединиться к «Реалу» (Мадрид). По данным испанского издания...
  • Источник: Рубин продаст М'Вила в Сандерленд
    Источник: Рубин продаст М'Вила в Сандерленд
    Французский хавбек Я. М’Вила не смог прижиться в «Рубине» и теперь перейдёт в английский «Сандерленд». Такая информация...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close