Янузай перейдёт в Реал Сосьедад
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
Испанскому «Реал Сосьедаду» удалось достичь договорённостей с «МЮ» по поводу перехода молодого бельгийского таланта А. Янузая.
По сведениям информационного ресурса «Газета.Ру», который ссылается на французский источник France Football, «Сосьедад» согласился выплатить в казну Манкунианцев 11 000 000 евро.
22-летний Аднан в предшествующем сезоне представлял «Сандерленд». Высокой результативностью фланговый игрок не отличился. Проведя 28 поединков, отметился единственным точным ударом и 4-мя голевыми пасами. Чёрные Коты в итоге покинули Премьер-лигу, отправившись покорять вершины Чемпионшипа в сезоне 2017/2018.
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