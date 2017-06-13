Лестер предложит £ 25 млн за Ихеаначо

К. П. Ихеаначо, перспективный 20-летний представитель «Ман Сити», может покинуть свою команду этим летом, перебравшись в состав экс-чемпиона Англии.



По версии The Telegraph, «Лестер» готов выложить за нигерийского футболиста приблизительно 25 000 000 фунтов (28 500 000 долларов в эквиваленте).



Отмечено, что Х. Гвардиола не намеревается рассчитывать на Келечи в следующем сезоне, в связи с чем клуб готов рассматривать всякие варианты по африканцу. Недавно сообщалось об интересе трёх других английских коллективов к Ихеаначо, в том числе и «Эвертона». Ещё один претендент на игрока: «Хоффенхайм».



В сезоне 2016/2017 на счету Келечи всего пять матчей в основе своей команды.