Севилья заплатит за Банегу € 9 млн
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
Южноамериканский хавбек «Интернационале» Э. Банега готов к тому, чтобы возвратиться в испанское национальное первенство. 28-летний футболист — новая трансферная цель «Севильи» (информация получена от Дж. Ди Марцио, известнейшего итальянского журналиста).
Андалусийский клуб готов выложить за Эвера 9 000 000 евро. Отметим, что предыдущим летом Банега покинул именно «Севилью», пополнив состав нерадзурри. Всего в активе аргентинского полузащитника два отыгранных сезона за севильский коллектив.
В сезоне 2016/2017 чемпионата Италии Банега отыграл 28 поединков, отметился шестью точными ударами, отдал столько же голевых пасов.
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