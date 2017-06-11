Лион провёл переговоры с Эльякимом Мангала
Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола
Подтвердились слухи об интересе французского «Лиона» к соотечественнику Э. Мангала — новая трансферная цель Ткачей.
Со слов президента клуба Ж.-М. Ола, были проведены переговоры с центральным защитником «Ман Сити». Сам футболист инициировал начало обсуждений, что только порадовало Жана-Мишеля.
«Мангала вышел на связь с нами, и видно, что он заинтересован в переходе. Футболист лично сообщил мне о своём желании защищать цвета «Лиона», — приводит слова Ола ресурс The Times.
«Лиону» придётся раскошелиться на 17 000 000 евро ради приобретения Эльякима, который на протяжении минувшего сезона небезуспешно представлял испанскую «Валенсию».
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