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Лион провёл переговоры с Эльякимом Мангала

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

Лион провёл переговоры с Эльякимом Мангала

Подтвердились слухи об интересе французского «Лиона» к соотечественнику Э. Мангала — новая трансферная цель Ткачей.

Со слов президента клуба Ж.-М. Ола, были проведены переговоры с центральным защитником «Ман Сити». Сам футболист инициировал начало обсуждений, что только порадовало Жана-Мишеля.

«Мангала вышел на связь с нами, и видно, что он заинтересован в переходе. Футболист лично сообщил мне о своём желании защищать цвета «Лиона», — приводит слова Ола ресурс The Times.

«Лиону» придётся раскошелиться на 17 000 000 евро ради приобретения Эльякима, который на протяжении минувшего сезона небезуспешно представлял испанскую «Валенсию».

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