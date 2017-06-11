Барселона и МЮ заинтересованы в услугах Семеду

Н. К. Семеду, оборонительный игрок «Бенфики», заинтересовал своими выступлениями скаутов двух грандов европейского футбола (источник — O Jogo).



По версии информационного источника, «МЮ» предлагает португальскому чемпиону 35 000 000 евро. Однако недавно юридический представитель игрока был замечен в Барселоне. Причина визита не называется.



Каталонский гранд рассматривает альтернативы для Э. Бельерина. Если вернуть испанца в «Барселону» не получится, сине-гранатовые переключатся на Семеду.



В сезоне 2016/2017 Нелсон Кабрал провёл 31 поединок в национальном португальском первенстве. Единожды отметился точным ударом по воротам соперника.