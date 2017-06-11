Следующим клубом Думбия станет Спортинг
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
Экс-нападающий ЦСКА (Москва), а ныне игрок «Ромы» — С. Думбия — может покинуть текущим летом национальное итальянское первенство.
По версии источника, на футболиста ивуарийского происхождения претендует «Спортинг». Отмечено, что переход может быть осуществлён на временной основе. Португальцы желают арендовать футболиста и включить при этом в договор возможность 6-миллионного выкупа игрока.
Ранее ходили слухи, что Сейду ответил отказом на предложение перехода в «Халл Сити». Коллектив Тигров на данный момент тренирует Л. Слуцкий, известный по своей работе в составе того же ЦСКА.
«Спортинг» в минувшем сезоне занял 3-е место в Примейре.
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