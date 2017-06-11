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ПСЖ готов приобрести Роналду за 150 млн евро

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

ПСЖ готов приобрести Роналду за 150 млн евро

По сведениям AS, португальская звезда «Реала» имеет теоретические шансы надеть футболку «Пари Сен-Жермен».

По данным источника, французы не поскупятся ради приглашения одного из лучших футболистов в истории этого вида спорта, и намерены предложить Сливочным до 150 000 000 евро.

Впрочем, за 32-летнего К. Роналду мадридцы могут потребовать гораздо больше. Президент клуба и вовсе заявил, что претендент на покупку Криштиану должен выплатить «Реалу» прописанную в контракте между сторонами клаусулу. А она составляет 1 000 000 000 евро.

К своему переходу в «ПСЖ» также близок другой португалец — Пепе, который может поспособствовать трансферу Роналду.

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