ПСЖ готов приобрести Роналду за 150 млн евро

По сведениям AS, португальская звезда «Реала» имеет теоретические шансы надеть футболку «Пари Сен-Жермен».



По данным источника, французы не поскупятся ради приглашения одного из лучших футболистов в истории этого вида спорта, и намерены предложить Сливочным до 150 000 000 евро.



Впрочем, за 32-летнего К. Роналду мадридцы могут потребовать гораздо больше. Президент клуба и вовсе заявил, что претендент на покупку Криштиану должен выплатить «Реалу» прописанную в контракте между сторонами клаусулу. А она составляет 1 000 000 000 евро.



К своему переходу в «ПСЖ» также близок другой португалец — Пепе, который может поспособствовать трансферу Роналду.