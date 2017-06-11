Милан проведёт переговоры с Фиорентиной по Калиничу
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
Между «Миланом» и «Фиорентиной» состоится обсуждение возможностей для осуществления трансфера нападающего Н. Калинича. По информации Sky Sport, переговоры намечены на среду, 21-го июня.
29-летний хорватский футболист является болельщиком «Милана», в чем он неоднократно признавался в интервью, вследствие чего вероятность трансфера выглядит достаточно высокой.
Переговоры будут проходить при участии спортдиров россонери и Фиалок. С целью достичь согласия с «Фиорентиной», красно-чёрные готовы предложить ей своего игрока — Дж. Лападулу.
На протяжении двух предыдущих сезонов Николе удалось отметиться 27-ю забитыми мячами в 68-и поединках Серии А. Имел опыт выступлений за украинский «Днепр».
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