Милан проведёт переговоры с Фиорентиной по Калиничу

Между «Миланом» и «Фиорентиной» состоится обсуждение возможностей для осуществления трансфера нападающего Н. Калинича. По информации Sky Sport, переговоры намечены на среду, 21-го июня.



29-летний хорватский футболист является болельщиком «Милана», в чем он неоднократно признавался в интервью, вследствие чего вероятность трансфера выглядит достаточно высокой.



Переговоры будут проходить при участии спортдиров россонери и Фиалок. С целью достичь согласия с «Фиорентиной», красно-чёрные готовы предложить ей своего игрока — Дж. Лападулу.



На протяжении двух предыдущих сезонов Николе удалось отметиться 27-ю забитыми мячами в 68-и поединках Серии А. Имел опыт выступлений за украинский «Днепр».