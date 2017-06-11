Арсенал планирует усилиться хавбеком Црвены Звезды
Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола
В российское национальное первенство может перекочевать хавбек «Црвены Звезды». По версии «Спортски Журнала», Д. Ле Таллек находится в сфере интересов «Арсенала» (Тула).
По версии источника, М. Божович, новый менеджер тульской команды, лично инициирует данный переход. Миодраг ранее сотрудничал с игроком, работая в Сербии.
Отмечено, что стороны как раз принялись за полноценное обсуждение основных финансовых условий данной сделки.
Ранее Дамьен уже выступал в России, за «Мордовию» (2014-2015). С начала предыдущего года играет в Сербии, и до этого времени успел провести там 51 поединок. В активе у француза пять реализованных голевых моментов.
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