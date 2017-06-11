Защитник Спарты Караваев интересен Лацио
Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола
Оборонительный игрок «Спарты» (Прага) В. Караваев близок к своему переходу в Серию А. По данным Tuttomercatoweb, 22-летний Вячеслав оказался в сфере интересов столичного «Лацио».
С. Индзагги, нынешний рулевой тренерского штаба Орлов, задумался о возможностях укрепления оборонительных редутов своего коллектива, и поэтому пристально присматривается к россиянину.
Римский клуб также наблюдает за Т. Фокетом, который играет в «Генте». Но на Томаса есть ещё два явных претендента: «Аталанта» и «Наполи».
Напомним, свои первые шаги в футболе Вячеслав делал в школе московского ЦСКА. В минувшем сезоне талантливый защитник был признан лучшим футболистом своего клуба, а также игрок оказался в символической сборной чешского первенства.
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