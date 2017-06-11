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Матич дал согласие на переход в МЮ

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

Матич дал согласие на переход в МЮ

Полузащитник действующего чемпиона Англии Н. Матич склонен к своему переходу из рядов Синих к Красным Дьяволам уже этим летом.

По данным The Sun, игрок национальной сербской команды лично согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Ранее, напомним, Ж. Моуриньо работал с Неманьей в лондонском гранде. Более того, Жозе сам инициировал переход Матича в этот клуб из португальской «Бенфики». Теперь же португалец хочет переманить своего «знакомого» в новую команду.

Отмечено, что Неманья нуждается в тренерском доверии, которое не готов ему предоставить Конте. Матич убеждён, что итальянский специалист не будет задействовать его в качестве основного игрока в грядущем сезоне.

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