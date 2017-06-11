Зенит готов платить Маноласу 5 млн евро в год
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
Источник Tuttocalciochannel уведомляет о готовности петербургского «Зенита» выплачивать оборонительному игроку итальянской «Ромы» К. Маноласу требуемый заработный оклад. Представитель национальной греческой команды сможет рассчитывать на 5 000 000 евро ежегодного вознаграждения при условии своего согласия перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
Отмечено, что в случае достижения договорённостей на переход с 26-летним футболистом, он подпишет трёхлетнее трудовое соглашение.
Кроме того, источник убеждён, что главная проблема «Зенита» будет заключаться в возможности договориться с «Ромой», которая наверняка запросит несколько десятков миллионов евро.
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