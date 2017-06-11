Главный тренер Порту попросил купить Зе Луиша

C. Консейсау, наставник «Порту», попробует договориться с руководством своего клуба о приобретении форварда российского чемпиона. По утверждению Correio da Manhã, Зе Луиш, который ранее сотрудничал с Сержиу во время своего нахождения в рядах «Браги», вроде бы и не против перехода в ряды Драконов.



По сведениям немецкого ресурса transfermarkt, сумма оплаты за трансфер Зе Луиша может составить примерно 5 000 000 евро.



В сезоне 2016/2017 на счету игрока передней линии москвичей 24 отыгранных матча, пять реализованных моментов и семь ассистов.



В отличие от «Спартака», «Порту» в предыдущем сезоне проиграл борьбу за чемпионство своей страны.