Главный тренер Порту попросил купить Зе Луиша
Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола
C. Консейсау, наставник «Порту», попробует договориться с руководством своего клуба о приобретении форварда российского чемпиона. По утверждению Correio da Manhã, Зе Луиш, который ранее сотрудничал с Сержиу во время своего нахождения в рядах «Браги», вроде бы и не против перехода в ряды Драконов.
По сведениям немецкого ресурса transfermarkt, сумма оплаты за трансфер Зе Луиша может составить примерно 5 000 000 евро.
В сезоне 2016/2017 на счету игрока передней линии москвичей 24 отыгранных матча, пять реализованных моментов и семь ассистов.
В отличие от «Спартака», «Порту» в предыдущем сезоне проиграл борьбу за чемпионство своей страны.
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