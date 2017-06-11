Кейта Бальде согласовал предварительный контракт с Ювентусом

«Ювентус» практически договорился с Б. Кейта насчёт его перехода из «Лацио». Corriere dello Sport проинформировал о согласовании предварительного соглашения между 22-летним футболистом и Старой Cиньорой.



Кейта связан с лациале трудовым договором до «экватора» 2018-го года, поэтому «Ювентусу» необходимо добиться разрешения римлян на переход футболиста, а также обусловить сумму трансфера.



Недавно в СМИ появлялась информация о согласии «Лацио» отпустить своего лидера в «Милан». Россонери якобы согласились выплатить за футболиста примерно 50 000 000 евро.



Напомним, в сезоне 2016/2017 «Юве» стал чемпионом в Серии А, «Лацио» завершил кампанию 5-м, а «Милан» — 6-м.