Кейта Бальде согласовал предварительный контракт с Ювентусом
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
«Ювентус» практически договорился с Б. Кейта насчёт его перехода из «Лацио». Corriere dello Sport проинформировал о согласовании предварительного соглашения между 22-летним футболистом и Старой Cиньорой.
Кейта связан с лациале трудовым договором до «экватора» 2018-го года, поэтому «Ювентусу» необходимо добиться разрешения римлян на переход футболиста, а также обусловить сумму трансфера.
Недавно в СМИ появлялась информация о согласии «Лацио» отпустить своего лидера в «Милан». Россонери якобы согласились выплатить за футболиста примерно 50 000 000 евро.
Напомним, в сезоне 2016/2017 «Юве» стал чемпионом в Серии А, «Лацио» завершил кампанию 5-м, а «Милан» — 6-м.
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