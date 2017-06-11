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Ливерпуль нацелился на Обамейянга

Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола

Ливерпуль нацелился на Обамейянга

Менеджер «Ливерпуля» желает продолжить сотрудничество с П.-Э. Обамейянгом, забивным габонским представителем «Боруссии» (Дортмунд).

Le Parisien утверждает: Красные готовы к внушительным финансовым тратам ради подписания Пьера-Эмерика.

На протяжении всего предыдущего сезона неоднократно поднимался вопрос о возможном уходе африканца из немецкого клуба. После того как игрок в открытую изъявил желание покинуть команду для возможности дальнейшего прогресса, управление Шмелей задумалось о необходимости продажи своего лидера.

Текущее трудовое соглашение Обамейянга с его клубом сохраняет свою юридическую силу до межсезонья 2020-го года.

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