Ливерпуль нацелился на Обамейянга
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
Менеджер «Ливерпуля» желает продолжить сотрудничество с П.-Э. Обамейянгом, забивным габонским представителем «Боруссии» (Дортмунд).
Le Parisien утверждает: Красные готовы к внушительным финансовым тратам ради подписания Пьера-Эмерика.
На протяжении всего предыдущего сезона неоднократно поднимался вопрос о возможном уходе африканца из немецкого клуба. После того как игрок в открытую изъявил желание покинуть команду для возможности дальнейшего прогресса, управление Шмелей задумалось о необходимости продажи своего лидера.
Текущее трудовое соглашение Обамейянга с его клубом сохраняет свою юридическую силу до межсезонья 2020-го года.
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