Голкипер сборной Германии заменит Доннарумму в Милане

Авторитетный источник Bild проинформировал о возможности перехода голкипера национальной немецкой команды в «Милан».



Б. Лено, который на клубном уровне выступает за «Байер» (Леверкузен), может стать заменой для Дж. Доннаруммы, не желающего продолжать свои выступления за россонери в следующем сезоне.



«Милан» всячески пытался договориться с Джанлуиджи насчёт нового контракта, но голкипер вместе со своим агентом не спешат отвечать согласием.



Ранее стало известно, что на Лено претендует и «Реал» (Мадрид). Кроме того, Доннарумма также успел заявить о своём желании выступать за столичный испанский клуб, в связи с чем ещё больше разозлил функционеров «Милана».