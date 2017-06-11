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Голкипер сборной Германии заменит Доннарумму в Милане

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Голкипер сборной Германии заменит Доннарумму в Милане

Авторитетный источник Bild проинформировал о возможности перехода голкипера национальной немецкой команды в «Милан».

Б. Лено, который на клубном уровне выступает за «Байер» (Леверкузен), может стать заменой для Дж. Доннаруммы, не желающего продолжать свои выступления за россонери в следующем сезоне.

«Милан» всячески пытался договориться с Джанлуиджи насчёт нового контракта, но голкипер вместе со своим агентом не спешат отвечать согласием.

Ранее стало известно, что на Лено претендует и «Реал» (Мадрид). Кроме того, Доннарумма также успел заявить о своём желании выступать за столичный испанский клуб, в связи с чем ещё больше разозлил функционеров «Милана».

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