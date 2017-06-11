Ювентус и Арсенал поборются за полузащитника Реала

М. Асенсио может уйти из рядов «Реала» (Мадрид) этим летом. По версии издания Diario Gol, 21-летний футболист национальной испанской команды привлёк внимание действующего итальянского чемпиона «Ювентуса», а также «Арсенала» (Лондон).



Ранее стало известно, что Марко не перейдёт в «Ливерпуль», несмотря на активные попытки Мерсисайдцев подписать молодого таланта Сливочных. Более того, «Реал» собирается переоформить трудовое соглашение со своим игроком на лучших финансовых условиях уже в самое ближайшее время.



В сезоне 2016/2017 на счету хавбека 38 отыгранных встреч за мадридцев, десять реализованных голевых моментов, а также четыре ассиста.