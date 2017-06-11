Ювентус и Арсенал поборются за полузащитника Реала
Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола
М. Асенсио может уйти из рядов «Реала» (Мадрид) этим летом. По версии издания Diario Gol, 21-летний футболист национальной испанской команды привлёк внимание действующего итальянского чемпиона «Ювентуса», а также «Арсенала» (Лондон).
Ранее стало известно, что Марко не перейдёт в «Ливерпуль», несмотря на активные попытки Мерсисайдцев подписать молодого таланта Сливочных. Более того, «Реал» собирается переоформить трудовое соглашение со своим игроком на лучших финансовых условиях уже в самое ближайшее время.
В сезоне 2016/2017 на счету хавбека 38 отыгранных встреч за мадридцев, десять реализованных голевых моментов, а также четыре ассиста.
Похожие новости:
Арсенал ведёт борьбу с ПСЖ за защитника Реала
Э. Бельерин, фланговый защитник «Арсенала», по всей видимости, «пакует чемоданы». Авторитетный ресурс Don Balon сообщил...
Э. Бельерин, фланговый защитник «Арсенала», по всей видимости, «пакует чемоданы». Авторитетный ресурс Don Balon сообщил...
Три игрока сборной Испании могут перейти в Ювентус
По версии итальянского издания Tuttosport, Э. Бельерин с И. Уильямсом и М. Асенсио близки к тому, чтобы воссоединиться в одной команде –...
По версии итальянского издания Tuttosport, Э. Бельерин с И. Уильямсом и М. Асенсио близки к тому, чтобы воссоединиться в одной команде –...
Ювентус и миланский Интер поборются за Верратти
Хавбек «ПСЖ» итальянец М. Верратти может вскоре сменить клуб, о чём сообщил гигант СМИ Италии Corriere dello Sport. По данным...
Хавбек «ПСЖ» итальянец М. Верратти может вскоре сменить клуб, о чём сообщил гигант СМИ Италии Corriere dello Sport. По данным...
Реал намерен летом приобрести Дибалу
Наставник «Реала» (Мадрид) француз З. Зидан желает видеть в рядах своей команды форварда «Ювентуса» П. Дибалу, о чём...
Наставник «Реала» (Мадрид) француз З. Зидан желает видеть в рядах своей команды форварда «Ювентуса» П. Дибалу, о чём...
Ювентус рассматривает А. Санчеса и Бензема на замену Морате
Tuttosport извещает о том, что «Ювентус» намерен отыскать замену для А. Мораты, вернувшегося в «Реал» (Мадрид). На прицеле у...
Tuttosport извещает о том, что «Ювентус» намерен отыскать замену для А. Мораты, вернувшегося в «Реал» (Мадрид). На прицеле у...