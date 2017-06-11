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Тоттенхэм вступил в борьбу за Смоллинга

Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола

Тоттенхэм вступил в борьбу за Смоллинга

К. Смоллинг, центральный защитник «МЮ», пользуется интересом со стороны «Тоттенхэма» и менеджера Шпор лично. The Sun информирует о появившемся желании М. Почеттино пригласить Криса в команду после подписания Красными Дьяволами В. Линделёфа, который сменил португальский чемпионат на Премьер-лигу Англии.

Ранее ходили слухи, что англичанин находится под наблюдением скаутов «Арсенала» и «Вест Хэма».

Недавно некоторые источники сообщали о негативном отношении Ж. Моуриньо к Смоллингу. Португальский менеджер сетует на непрофессионализм игрока в плане проведения тренировочных занятий, поскольку Крис якобы не желает выкладываться на полную программу.

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