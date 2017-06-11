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В Реал Сосьедаде подтвердили интерес к Янузаю

Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола

В Реал Сосьедаде подтвердили интерес к Янузаю

Испанский «Реал Сосьедад» всячески пытается договориться с «МЮ» насчёт трансфера бельгийского хавбека А. Янузая. Об очередной попытке заполучить Аднана сообщил Х. Аперрибай, босс клуба.

«Да, мы действительно желаем подписать Янузая, но пока что переговоры с «МЮ» или с самим футболистом не стартовали. Проблема в том, что на него претендует ещё несколько клубов, в связи с чем заключить эту сделку будет нелегко», — приводит слова Аперрибая ресурс Mundo Deportivo.

В предшествующем сезоне Аднан защищал цвета «Сандерленда», в итоге вылетевшего в Чемпионшип. На счету игрока Красных Дьяволов 2 гола + 3 ассиста в 29 поединках.

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