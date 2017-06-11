Рома поборется с Интером за Дармиана

Оборонительный футболист английского «Ман Юнайтед» М. Дармиан, скорей всего, покинет Туманный Альбион этим летом. 27-летний игрок интересует «Рому», также побороться за него не против «Интернационале».



Corriere dello Sport информирует о возможном варианте с арендой игрока в «Рому» и активной опцией выкупа. Соглашение Маттео с «МЮ» актуально до середины 2019-го года. Ресурс transfermarkt оценил футболиста в 12 000 000 евро.



Ранее Маттео высказался о своём будущем, заявив о нежелании уходить из «МЮ». Тем не менее Ж. Моуриньо не предоставляет игроку необходимой игровой практики, в связи с чем возвращение Дармиана в Серию А смотрится реальным.