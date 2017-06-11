Милан ведёт переговоры по трансферу Коноплянки
Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола
Игрок национальной украинской команды Е. Коноплянка в скором времени может оказаться в новом для себя клубе. Услуги Евгения якобы интересуют «Милан», который собирается сделать предложение «Шальке-04».
СМИ Италии в лице Tuttomercatoweb утверждают, что миланцы уже связывались с Кобальтовыми, интересуясь возможностью приобретения 27-летнего футболиста.
Ранее возникла информация, что Коноплянка был выставлен на продажу после его критических высказываний в сторону менеджера М. Вайнцирля. Украинец считает тренера трусом, поскольку тот не пожелал обсудить с Евгением его будущее в клубе.
Кроме «Милана», претендовать на покупку Коноплянки по-прежнему может «Эвертон».
Похожие новости:
Фабиньо ведёт переговоры с Барселоной, Арсеналом МЮ и МС
У бразильского правого бека княжеского «Монако» есть несколько путей развития карьеры. Папа Фабиньо поведал о том, куда в скором времени...
У бразильского правого бека княжеского «Монако» есть несколько путей развития карьеры. Папа Фабиньо поведал о том, куда в скором времени...
Балтика ведёт переговоры с Черевченко
Экс-тренер «Локомотива» (Москва) на данный момент обдумывает возможность своей дальнейшей работы в клубе «Балтика». ...
Экс-тренер «Локомотива» (Москва) на данный момент обдумывает возможность своей дальнейшей работы в клубе «Балтика». ...
Агент: Коноплянка подпишет трёхлетний контракт с Шальке
По данным менеджера Х. Р. Бастера, представляющего интересы Е. Коноплянки, который временно выступает за «Шальке-04», 26-летний вингер в...
По данным менеджера Х. Р. Бастера, представляющего интересы Е. Коноплянки, который временно выступает за «Шальке-04», 26-летний вингер в...
Коноплянка может перейти в Шальке
Один из лидеров украинской сборной, Евгений Коноплянка, на клубном уровне защищающий цвета «Севильи» намерен сменить клубную прописку,...
Один из лидеров украинской сборной, Евгений Коноплянка, на клубном уровне защищающий цвета «Севильи» намерен сменить клубную прописку,...
Суонси ведёт переговоры с Атлетико по трансферу Бастона
Как информирует Sky Sports, нападающий «Атлетико» (Мадрид) может в ближайшем будущем присоединиться к коллективу валлийского...
Как информирует Sky Sports, нападающий «Атлетико» (Мадрид) может в ближайшем будущем присоединиться к коллективу валлийского...