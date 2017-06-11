Милан ведёт переговоры по трансферу Коноплянки

Игрок национальной украинской команды Е. Коноплянка в скором времени может оказаться в новом для себя клубе. Услуги Евгения якобы интересуют «Милан», который собирается сделать предложение «Шальке-04».



СМИ Италии в лице Tuttomercatoweb утверждают, что миланцы уже связывались с Кобальтовыми, интересуясь возможностью приобретения 27-летнего футболиста.



Ранее возникла информация, что Коноплянка был выставлен на продажу после его критических высказываний в сторону менеджера М. Вайнцирля. Украинец считает тренера трусом, поскольку тот не пожелал обсудить с Евгением его будущее в клубе.



Кроме «Милана», претендовать на покупку Коноплянки по-прежнему может «Эвертон».