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Зенит намерен купить форварда Барселоны

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

Зенит намерен купить форварда Барселоны

По сведениям Lenta.ru, атакующий игрок «Барселоны» М. Эль-Хаддади — объект переговоров между «Зенитом» и каталонским грандом.

Новый наставник сине-бело-голубых Р. Манчини уверен, что опыт выступлений на самом высоком уровне поможет Муниру отлично вписаться в игру «Зенита». Между представителями «Зенита» и испанского игрока уже налажен контакт.

В прошедшем сезоне форвард играл за «Валенсию». В 33 поединках игрок отметился шестью мячами (в том числе и в рамку «Барселоны») и пятью ассистами.

Питерцы не намерены останавливаться на кандидатуре Мунира, если в процессе переговоров возникнут сложности. Альтернативный вариант — Д. Гонсалес, футболист «Динамо» (Киев).

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