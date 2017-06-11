Зенит намерен купить форварда Барселоны

По сведениям Lenta.ru, атакующий игрок «Барселоны» М. Эль-Хаддади — объект переговоров между «Зенитом» и каталонским грандом.



Новый наставник сине-бело-голубых Р. Манчини уверен, что опыт выступлений на самом высоком уровне поможет Муниру отлично вписаться в игру «Зенита». Между представителями «Зенита» и испанского игрока уже налажен контакт.



В прошедшем сезоне форвард играл за «Валенсию». В 33 поединках игрок отметился шестью мячами (в том числе и в рамку «Барселоны») и пятью ассистами.



Питерцы не намерены останавливаться на кандидатуре Мунира, если в процессе переговоров возникнут сложности. Альтернативный вариант — Д. Гонсалес, футболист «Динамо» (Киев).