Зенит намерен купить форварда Барселоны
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
По сведениям Lenta.ru, атакующий игрок «Барселоны» М. Эль-Хаддади — объект переговоров между «Зенитом» и каталонским грандом.
Новый наставник сине-бело-голубых Р. Манчини уверен, что опыт выступлений на самом высоком уровне поможет Муниру отлично вписаться в игру «Зенита». Между представителями «Зенита» и испанского игрока уже налажен контакт.
В прошедшем сезоне форвард играл за «Валенсию». В 33 поединках игрок отметился шестью мячами (в том числе и в рамку «Барселоны») и пятью ассистами.
Питерцы не намерены останавливаться на кандидатуре Мунира, если в процессе переговоров возникнут сложности. Альтернативный вариант — Д. Гонсалес, футболист «Динамо» (Киев).
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