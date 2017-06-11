Ван Перси может перейти в Фейеноорд

Роттердамский «Фейеноорд» собирается пригласить в команду своего соотечественника — Р. ван Перси, нынешнего нападающего «Фенербахче», в прошлом забивного лидера атак «Арсенала» и «МЮ».



По сведениям fr12.nl, голландский клуб собирается предпринять все необходимые меры, чтобы договориться с руководством турецкого гранда. Напомним, Робин ранее уже играл за «Фейе», в промежутке 1996–2004 гг.



«Конечно, мы интересуемся ван Перси, так как у него достаточно опыта для обучения молодых футболистов. Пристально наблюдаем за ситуацией», — поделился мнением тренер голландского клуба Дж. ван Бронкхорст.



В сезоне 2016/2017 на счету Робина 14 мячей в 35 поединках.