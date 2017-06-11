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Интер может приобрести брата Погба

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

Интер может приобрести брата Погба

Миланский «Интернационале» собирается договориться с «Сент-Этьенном» относительно приобретения Ф. Погба, который приходится братом более известному хавбеку «МЮ». Трудовое соглашение гвинейского игрока с его командой истечёт в следующем году, и продлевать его стороны не намерены.

Нерадзурри могут приобрести Флорентина уже сейчас за 3 500 000 евро — именно такая сумма была запрошена со стороны французского клуба. Есть также информация, что в услугах Погба заинтересована и бергамская «Аталанта».

В сезоне 2016/2017 на счету 26-летнего игрока 17 отыгранных поединков во французском первенстве, один точный удар и столько же результативных пасов.

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