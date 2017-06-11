  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 17 июня

18:00  cleag Россия – Новая Зеландия
Свернуть список трансляций

Конте может покинуть Челси

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Конте может покинуть Челси

Итальянский менеджер, который в сезоне 2016/2017 стал чемпионом в Премьер-лиге Англии, может уйти из «Челси».

Sky Sport Italia сообщает: Конте проявляет недовольство по тем причинам, что управление клуба не берёт во внимание его соображения относительно будущих приобретений. Совсем скоро между сторонами состоятся переговоры, в рамках которых будет внесена ясность по этому вопросу. Если Антонио не сможет добиться своего, то с высокой долей вероятности уйдёт в отставку.

Напоминаем, «Челси» этим летом, скорее всего, покинет натурализованный испанец Д. Коста, к уходу близок и лидер Синих Э. Азар. Сегодня также появилась информация об отказе Т. Куртуа продлевать своё персональное соглашение с клубом.

Нравится
Похожие новости:
  • Конте может покинуть Челси ради Интера
    Конте может покинуть Челси ради Интера
    Конте встал у руля «Челси» перед стартом нынешнего сезона. Под руководством итальянского специалиста команда значительно преобразилась, в...
  • Матич может перейти из Челси в Ювентус
    Матич может перейти из Челси в Ювентус
    Источник Goal.com сообщает, что совсем скоро состав туринского «Ювентуса» может быть пополнен полузащитником «Челси». ...
  • Конте согласился отпустить Куртуа из Челси
    Конте согласился отпустить Куртуа из Челси
    Будущий менеджер «Челси» согласился продать Тибо Куртуа. Антонио Конте имеет надежды, что продажа 23-летнего голкипера откроет перед...
  • Челси заинтересован в Бонуччи
    Челси заинтересован в Бонуччи
    Оборонец «Юве» Бонуччи может прийти в «Челси» на смену Терри. Летом у руля Пенсионеров вероятнее всего встанет Конте,...
  • Челси: Аллегри или Конте на смену Моуриньо?
    Челси: Аллегри или Конте на смену Моуриньо?
    «Calciomercato» информирует, что Макс Аллегри менеджер «Ювентуса», и Антонио Конте тренер Скуадры Адзурры, являются...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close