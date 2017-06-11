Конте может покинуть Челси
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
Итальянский менеджер, который в сезоне 2016/2017 стал чемпионом в Премьер-лиге Англии, может уйти из «Челси».
Sky Sport Italia сообщает: Конте проявляет недовольство по тем причинам, что управление клуба не берёт во внимание его соображения относительно будущих приобретений. Совсем скоро между сторонами состоятся переговоры, в рамках которых будет внесена ясность по этому вопросу. Если Антонио не сможет добиться своего, то с высокой долей вероятности уйдёт в отставку.
Напоминаем, «Челси» этим летом, скорее всего, покинет натурализованный испанец Д. Коста, к уходу близок и лидер Синих Э. Азар. Сегодня также появилась информация об отказе Т. Куртуа продлевать своё персональное соглашение с клубом.
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