Барселона провела переговоры по трансферу Дембеле
Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола
Серебряный призёр минувшего розыгрыша Ла Лиги Испании активничает в вопросе потенциального трансфера французского форварда/хавбека У. Дембеле.
По версии издания Mundo Deportivo, между представителем игрока и спортдиром «Барселоны» состоялась встреча, в рамках которой обсуждался возможный трансфер.
Недавно некоторые авторитетные информационные источники утверждали, что «Боруссия» (Дортмунд) желает заполучить за своего 20-летнего футболиста примерно 90 000 000 евро, на что руководство каталонского гранда согласится с минимальной долей вероятности.
В сезоне 2016/2017 на счету Усмана шесть точных ударов и 12 результативных передач (в рамках соревнования Бундеслиги 1).
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