Барселона провела переговоры по трансферу Дембеле

Серебряный призёр минувшего розыгрыша Ла Лиги Испании активничает в вопросе потенциального трансфера французского форварда/хавбека У. Дембеле.



По версии издания Mundo Deportivo, между представителем игрока и спортдиром «Барселоны» состоялась встреча, в рамках которой обсуждался возможный трансфер.



Недавно некоторые авторитетные информационные источники утверждали, что «Боруссия» (Дортмунд) желает заполучить за своего 20-летнего футболиста примерно 90 000 000 евро, на что руководство каталонского гранда согласится с минимальной долей вероятности.



В сезоне 2016/2017 на счету Усмана шесть точных ударов и 12 результативных передач (в рамках соревнования Бундеслиги 1).