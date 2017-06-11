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Барселона провела переговоры по трансферу Дембеле

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Барселона провела переговоры по трансферу Дембеле

Серебряный призёр минувшего розыгрыша Ла Лиги Испании активничает в вопросе потенциального трансфера французского форварда/хавбека У. Дембеле.

По версии издания Mundo Deportivo, между представителем игрока и спортдиром «Барселоны» состоялась встреча, в рамках которой обсуждался возможный трансфер.

Недавно некоторые авторитетные информационные источники утверждали, что «Боруссия» (Дортмунд) желает заполучить за своего 20-летнего футболиста примерно 90 000 000 евро, на что руководство каталонского гранда согласится с минимальной долей вероятности.

В сезоне 2016/2017 на счету Усмана шесть точных ударов и 12 результативных передач (в рамках соревнования Бундеслиги 1).

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