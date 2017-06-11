Дирар станет игроком Фенербахче
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
Универсальный фланговый хавбек «Монако» Н. Дирар принял решение перебраться в национальный турецкий чемпионат.
На официальном вебсайте «Фенербахче» появилось подтверждение информации о возможном трансфере Набиля в состав канареек. Теперь туркам остаётся только договориться с самим игроком относительно условий персонального соглашения.
По сведениям ресурса transfermarkt.de, трансферная стоимость 31-летнего марокканского футболиста равна примерно двум миллионам евро.
В сезоне 2016/2017 в активе Дирара единственный забитый мяч и шесть ассистов в 33-х отыгранных встречах. Что касается «Монако», то сезон для команды выдался сверхуспешным: достижение 1/2 финала ЛЧ + чемпионство в Лиге 1.
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