Лестер ведёт переговоры с Якуповичем
Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола
По информации издания BBC Leicester Sport, Э. Якупович, страж ворот «Халла», близок к своему переходу в ряды «Лестер Сити».
Источник утверждает, что 32-летний швейцарский игрок уже занят ведением переговоров с Лисами, и проходят они достаточно успешно.
Отмечается, что несмотря на принадлежность «Халлу» с 2012-го года, Якупович дважды был арендован другими командами в 2014-м году. В завершённом сезоне на счету Элдина 22 отыгранных матча в Премьер-лиге Англии (36 пропущенных мячей).
Ранее ходили слухи, что к уходу из «Лестера» близок основной голкипер — К. Шмейхель. Накануне состав Лис пополнил оборонительный футболист Х. Магуайр.
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