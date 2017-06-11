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Лестер ведёт переговоры с Якуповичем

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Лестер ведёт переговоры с Якуповичем

По информации издания BBC Leicester Sport, Э. Якупович, страж ворот «Халла», близок к своему переходу в ряды «Лестер Сити».

Источник утверждает, что 32-летний швейцарский игрок уже занят ведением переговоров с Лисами, и проходят они достаточно успешно.

Отмечается, что несмотря на принадлежность «Халлу» с 2012-го года, Якупович дважды был арендован другими командами в 2014-м году. В завершённом сезоне на счету Элдина 22 отыгранных матча в Премьер-лиге Англии (36 пропущенных мячей).

Ранее ходили слухи, что к уходу из «Лестера» близок основной голкипер — К. Шмейхель. Накануне состав Лис пополнил оборонительный футболист Х. Магуайр.

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