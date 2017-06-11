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Куртуа отклонил предложении Челси о продлении контракта

Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола

Куртуа отклонил предложении Челси о продлении контракта

Т. Куртуа, представитель «Челси» (Лондон), не намерен продлевать договор со своим клубом, невзирая на соответствующую активность со стороны лондонцев.

По информации Daily Mail, бельгиец находится под прицелом «Реала» (Мадрид), в связи с чем Синие проявляют обеспокоенность, желая повысить заработную плату Тибо до 230 000 евро за 7 дней.

Следует обратить внимание на тот факт, что в итоге переговоры были провалены. Впрочем, контракт бельгийского футболиста с «Челси» актуален до 2019-го года, поэтому мадридцам придётся серьёзно раскошелиться для обретения прав на игрока.

В сезоне 2016/2017 в пассиве Куртуа 32 пропущенных мяча в 39 поединках.

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