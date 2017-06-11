Динамо подтвердило переход Шуньича
Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола
Столичное «Динамо» штурмует трансферный рынок: ещё вчера было объявлено о подписании экс-форварда «Краснодара» Вандерсона, сегодня появилась новость о достижении договорённостей со «Штутгартом» по защитнику Т. Шуньичу. Сообщения о заключении сделки подтвердились на официальном вебсайте «Динамо».
«Второй наш новичок — 28-летний Т. Шуньич, выступавший в предшествующем сезоне в «Штутгарте» и «Палермо» на арендных правах. Ещё раньше был игроком «Кубани». За национальную боснийскую команду 193-сантиметровый центрбек отыграл 23 поединка», —слова из сообщения пресс-службы динамовцев.
Напоминаем, «Динамо» в грядущем сезоне станет участником розыгрыша Премьер-лиги России.
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