Локомотив поборется с Зенитом за Дриусси

Московский «Локомотив» собирается подписать нападающего аргентинского «Ривер Плейт» С. Дриусси, о чём информирует спортивный ресурс TYC Sports.



Есть информация, что Железнодорожники готовы выплатить 15 000 000 евро за футболиста — именно такие цифры указаны в его соглашении с «Ривером» в качестве суммы отступных. Ранее ходили слухи, что 21-летний футболист также пользуется интересом со стороны «Зенита», готового расстаться с 20 000 000 евро ради подписания Себастьяна.



Дриусси играет за свою команду ещё с 2014-го года. За эти годы ему удалось провести 91 поединок и отметиться 25-ю мячами. По данным Transfermarkt, рыночная цена игрока равна 8 000 000 евро.