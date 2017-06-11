Лукас Моура может перейти в Интер в обмен на Перишича
Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола
Бразильский хавбек «Пари Сен-Жермен» — 24-летний Л. Моура — может попробовать свои силы в Серии А, о чём утверждают местные СМИ.
По данным Corriere dello Sport, соглашение о переходе уже почти достигнуто. Также остаётся нерешённым вопрос относительно трансфера полузащитника И. Перишича в обратном направлении. Парижский клуб предпочитает обменяться игроками, однако «Интернационале» уже достиг согласия по Ивану с «МЮ».
В сезоне 2016/2017 на счету Лукаса 53 отыгранных поединка, 19 реализованных моментов и 11 голевых пасов. «Пари Сен-Жермен» в прошлом чемпионате Лиги 1 занял второе место, впервые за несколько лет проиграв борьбу за чемпионство.
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