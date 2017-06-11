  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Лукас Моура может перейти в Интер в обмен на Перишича

Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола

Лукас Моура может перейти в Интер в обмен на Перишича

Бразильский хавбек «Пари Сен-Жермен» — 24-летний Л. Моура — может попробовать свои силы в Серии А, о чём утверждают местные СМИ.

По данным Corriere dello Sport, соглашение о переходе уже почти достигнуто. Также остаётся нерешённым вопрос относительно трансфера полузащитника И. Перишича в обратном направлении. Парижский клуб предпочитает обменяться игроками, однако «Интернационале» уже достиг согласия по Ивану с «МЮ».

В сезоне 2016/2017 на счету Лукаса 53 отыгранных поединка, 19 реализованных моментов и 11 голевых пасов. «Пари Сен-Жермен» в прошлом чемпионате Лиги 1 занял второе место, впервые за несколько лет проиграв борьбу за чемпионство.

Нравится
Похожие новости:
  • Челси включился в борьбу за Перишича
    Челси включился в борьбу за Перишича
    Хавбек миланского «Интернационале» — хорват И. Перишич — на радарах чемпиона АПЛ «Челси». В качестве источника...
  • МЮ хочет приобрести у ПСЖ Лукаса Моуру
    МЮ хочет приобрести у ПСЖ Лукаса Моуру
    Бразильский вингер «ПСЖ» сумел заинтересовать руководство «МЮ» своими убедительными выступлениями в сезоне 2016/2017. По...
  • Ливерпуль готов приобрести Перишича за 35 млн евро
    Ливерпуль готов приобрести Перишича за 35 млн евро
    Хорватский легионер миланского «Интернационале» И. Перишич близок к тому, чтобы оказаться в составе английского «Ливерпуля»....
  • Тиаго Силва может перейти в Барселону
    Тиаго Силва может перейти в Барселону
    Один из лучших защитников мира, выступающий в составе уже оформившего в этом сезоне чемпионство во Франции «Пари Сен-Жермен», имеет шансы...
  • Лукас Моура хочет в Арсенал?
    Лукас Моура хочет в Арсенал?
    По информации итальянского ресурса «ItaSportPress», Моура желает распрощаться с «ПСЖ». Источник гласит, что бразильского...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close